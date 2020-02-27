Помпео жестко обратился к РФ по поводу Крыма

Майкл Помпео / УНИАН

Госсекретарь США Майк Помпео, который на днях разразился угрозами в адрес Кремля, высказал жесткую позицию Вашингтона по поводу аннексии россиянами Крыма и оккупации Донбасса.

По его словам, Штаты не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении госсекретаря.

Кроме того, Помпео напомнил, что оккупационные власти продолжают нарушать права человека на полуострове, и призвал Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно кинула за решетку.

По словам американского госсекретаря, санкции США против России сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма Украине.

"Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине новую памятную дату - День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля.