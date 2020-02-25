"Всегда будем защищать": Помпео разразился угрозами в адрес Кремля

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео разразился угрозами в адрес Кремля. Причиной нового заявления стало вмешательство в выборы президента США.

"Если Россия или другие иностранные игроки будут мешать нашим демократическим процессам, мы предпримем действия, чтобы ответить", – цитирует Помпео РИА Новости.

При этом он отметил, что во время встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Мюнхене обсуждалось то, что администрация Трампа "всегда будет защищать неприкосновенность наших выборов".

Как ранее сообщал Главред, американский президент Дональд Трамп прокомментировал сведения о том, что российские власти снова попытаются вмешаться в президентские выборы