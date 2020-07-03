Экс-посол США пригрозил России новыми "самыми тяжелыми" санкциями

Жесткие санкции в отношении РФ пока что в режиме ожидания / Reuters

Международное сообщество должно быть готово ответить на российскую агрессию. Причем если Кремль пойдет на военную эскалацию против Украины с Юга, то против РФ будут введены самые тяжелые санкции.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Сегодня.

По словам Тейлора, Украина должна быть готова противостоять российской агрессии, а международное сообщество, включая США, должны быть подготовлены к тому, чтобы поддержать Украину и "ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела".

"Такие жесткие санкции, которые не были введены, сейчас в режиме ожидания. Но их могут применить", – сказал экс-посол США в Украине.

В частности, новые антироссийские санкции могут включать отключение России от SWIFT и нефтяное эмбарго.

"Эти санкции болезненны и эффективны. А еще более эффективны, если введены всем международным сообществом, особенно американцами и европейцами, потом канадцами, австралийцами и японцами", – добавил Тейлор.

Экс-посол также добавил, что даже те санкции, которые действуют уже сейчас, бьют по России.

"И если бы они пошли на вторжение в Украину или любую другую страну, я убежден, международное сообщество, надеюсь, во главе с США, с поддержкой Европы и других демократий по всему миру введут более жесткие санкции против России, которые еще больше подорвут ее экономику. Поэтому, я думаю, мы не должны удивляться, должны быть готовы действовать и ввести эти санкции. Но, надеюсь, этого не случится", – подчеркнул Тейлор.

Напомним, американский сенатор-демократ, член комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес потребовал ввести санкции против высокопоставленных чиновников Российской Федерации из-за предполагаемых выплат талибам за убийство в Афганистане американских военных.