Армен Джигарханян умер / скриншот

В ночь на субботу, 14 ноября умер Армен Джигарханян – советский, русский и армянский актер, народный артист СССР и театральный режиссер.

Артист скончался на 86 году жизни, сообщил представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, пишет РИА Новости.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", – сообщил собеседник агентства.