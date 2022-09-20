УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Армия Украины может разгромить войска России за полтора-два месяца – террорист Гиркин

20 сентября 2022, 16:05

Россия в спешном порядке готовится к проведению частичной мобилизации, считает Игорь Гиркин.

Гиркин Хаймарс
Гиркин призвал ВСУ ускорить свое контрнаступление, чтобы разбить войска России / Коллаж Википедия, Reuters

Москва в спешном порядке подгоняет юридическую базу для проведения частичной мобилизации в России и готовится реализовать сценарий "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Армия Украины может разгромить войска РФ в течение полутора-двух месяцев – до того, как ряды оккупантов пополнят мобилизованные. Об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что государство-агрессор одновременно запустил механизмы, направленные на проведение частичной мобилизации и аннексии оккупированных территорий Украины.

"Можно не сомневаться - в спешном порядке создаются юридические основания для проведения частичной мобилизации. Одновременно - столь же спешно - готовятся основания для проведения референдумов о воссоединении с РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей", - считает боевик.

По его словам, в Москве пришли к выводу, согласно которому война России против Украины носит тотальный характер, и теперь агрессор направит на достижение своих оккупационных целей еще больше сил.

Как полагает террорист, армия Украины в такой ситуации может усилить свое контрнаступление и разгромить российские войска за полтора-два месяца. До того момента, как мобилизованные будут поступать в ряды оккупационных подразделений РФ.

"Бывшим "уважаемым киевским партнерам" придется поторапливаться со своим новым генеральным наступлением. У "партнеров" есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрепанную ,но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в нее начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных. (И, да, виноват в этом вовсе не нытик Стрелков, вопиявший о необходимости срочных мобилизационных мероприятий в тот момент ,когда наши войска еще вполне успешно наступали)", - подчеркнул Игорь Гиркин.

Война России против Украины

Госдума РФ во вторник, 20 сентября, приняла поправки в Уголовный кодекс России. В документе появились понятия "военное время" и "мобилизация". За самовольный уход с военной части и добровольную сдачу в плен человеку может грозить до 10 лет.

На оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожчины коллаборанты объявили о проведении якобы "референдума", направленного на аннексию украинских территорий Россией. Так называемые "мероприятия" запланированы на период с 23 по 27 сентября.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал планы России по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с тем, что ВСУ могут разгромить российскую армию.

Чиновник подчеркнул, что такую угрозу можно отразить только силой, и Украина решит этот вопрос.

Смотрите видео ТСН - планы России по референдуму обречены на провал

Другие новости:

Игорь Стрелков ВСУ войска России Игорь Гиркин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Армия Украины может разгромить войска России за полтора-два месяца – террорист Гиркин

15:59

Грозит штраф или срок: за Пугачеву взялись силовики

15:50

Опытные хозяйки кладут мокрое полотенце и кубики льда в духовку: зачем так делать

15:46

"Гонят по флажках Милошевича": Гиркин рассказал о будущем ПутинаВидео

15:33

С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

Реклама
15:27

"Наивный шантаж не сработает": в ОП жестко ответили на анонсированные оккупантами "референдумы"Видео

15:20

Референдум и ядерная бомба, или Путин впервые перестал быть альфа-самцоммнение

15:16

"Госпожу Галкину пользовали с ее согласия": путинист Михалков мерзко оскорбил Аллу Пугачеву

15:05

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"Видео

14:59

Был уверен, что "РФ своих не бросает": в Украине "демилитаризован" 19-летний оккупант

14:58

Генерал разведки спрогнозировал, от чего будет зависеть срок войны в УкраинеВидео

14:49

Вез гумпомощь в "ДНР": в ДТП погиб популярный российский актер и режиссерВидео

14:43

Играйте в лапту: сборную России не пустили на Евро-2024 по футболу

14:32

ВСУ захватили "уникальный трофей" - вражескую машину корректировки огня Канонада

14:31

На Херсонщине и Донбассе оккупанты анонсировали "референдумы" о присоединении к РФ: названа датаВидео

14:06

Россия разразилась угрозой аннексировать оккупированный ДонбассВидео

13:42

Юная дочь Фреймут лукаво приоткрыла живот на фото для фанатовВидео

13:02

В Госдуме РФ разразились угрозами Германии и Британии: предлагают ударить по ним ядерным оружиемВидео

13:02

"Успокоительное для Z-аудитории": Подоляк разнес планы РФ по "референдуму" на ХерсонщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

Реклама
12:37

Нападение на ОРДЛО - нападение на Россию: Медведев побредил о псевдореферендумахВидео

12:31

"Между мной и Тоней этого нет": Арсен Мирзоян рассказал, почему скандалит с Тоней МатвиенкоВидео

12:05

Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – ЖдановВидео

12:03

На Донбассе "казаки" из "ЛНР" обстреляли "коллег" и остановили наступление войск РФ на СлавянскВидео

12:02

Рождество Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и запреты дня

12:02

Худрук Дизель Студио Крутоголов рассказал про братьев на фронте, и почему сам не берет оружие в рукиВидео

11:56

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:37

До вторжения в Украину отличился в Чечне: ВСУ ликвидировали майора-оккупанта

11:25

"Горжусь ею, она не сдается": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала о последнем разговоре с дочкойВидео

11:16

Хаос в окружении Путина: Фейгин рассказал, как в Кремле готовят "сменщика" диктаторуВидео

11:01

По залету? Блогерше Стужук сделали предложение в Париже

10:53

Казанская осенняя 2022: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

10:51

Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в ЕвропеВидео

10:35

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

10:23

Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных актуально

10:03

В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптикаВидео

09:51

Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка БританииВидео

09:38

В Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов", где они дислоцировались – СМИ

09:06

Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ – ISW

08:49

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

Реклама
08:45

Погибли 70% личного состава: Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и СватовоВидео

08:30

Как устранить запах в дачном туалете: вы изумитесь, когда узнаете "рецепт"Видео

08:22

Путин хочет "скорее" закончить войну в Украине - ЭрдоганВидео

08:20

СССР проснулся и плюнул нынешним правителям России в лицомнение

08:08

ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантамиВидео

07:53

Германия и Словения договорились о танках для ВСУ: Украина получит 28 модернизированных Т-55

07:07

Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на рукеВидео

06:40

План Путина провалился: в Пентагоне назвали главные проблемы Кремля в войне в УкраинеВидео

06:10

Венгрия может изнутри развалить Евросоюз, или Почему Орбан возомнил себя венгерским Путиныммнение

05:50

Когда в Украине прекратятся дожди и ударит +28: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять