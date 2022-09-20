Армия Украины может разгромить войска России за полтора-два месяца – террорист Гиркин

Гиркин призвал ВСУ ускорить свое контрнаступление, чтобы разбить войска России / Коллаж Википедия, Reuters

Москва в спешном порядке подгоняет юридическую базу для проведения частичной мобилизации в России и готовится реализовать сценарий "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Армия Украины может разгромить войска РФ в течение полутора-двух месяцев – до того, как ряды оккупантов пополнят мобилизованные. Об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин.

В своем Telegram-канале он написал о том, что государство-агрессор одновременно запустил механизмы, направленные на проведение частичной мобилизации и аннексии оккупированных территорий Украины.

"Можно не сомневаться - в спешном порядке создаются юридические основания для проведения частичной мобилизации. Одновременно - столь же спешно - готовятся основания для проведения референдумов о воссоединении с РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей", - считает боевик.

По его словам, в Москве пришли к выводу, согласно которому война России против Украины носит тотальный характер, и теперь агрессор направит на достижение своих оккупационных целей еще больше сил.

Как полагает террорист, армия Украины в такой ситуации может усилить свое контрнаступление и разгромить российские войска за полтора-два месяца. До того момента, как мобилизованные будут поступать в ряды оккупационных подразделений РФ.

"Бывшим "уважаемым киевским партнерам" придется поторапливаться со своим новым генеральным наступлением. У "партнеров" есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрепанную ,но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в нее начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных. (И, да, виноват в этом вовсе не нытик Стрелков, вопиявший о необходимости срочных мобилизационных мероприятий в тот момент ,когда наши войска еще вполне успешно наступали)", - подчеркнул Игорь Гиркин.

Война России против Украины

Госдума РФ во вторник, 20 сентября, приняла поправки в Уголовный кодекс России. В документе появились понятия "военное время" и "мобилизация". За самовольный уход с военной части и добровольную сдачу в плен человеку может грозить до 10 лет.

На оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожчины коллаборанты объявили о проведении якобы "референдума", направленного на аннексию украинских территорий Россией. Так называемые "мероприятия" запланированы на период с 23 по 27 сентября.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал планы России по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с тем, что ВСУ могут разгромить российскую армию.

Чиновник подчеркнул, что такую угрозу можно отразить только силой, и Украина решит этот вопрос.

Смотрите видео ТСН - планы России по референдуму обречены на провал

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