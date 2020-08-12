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Кровавая авария в Шотландии: поезд сошел с рельсов, есть жертвы

12 августа 2020, 23:27

Главный инспектор железных дорог Ян Проссер сказал, что инспекторы присутствовали на месте и участвовали в предварительном расследовании.

В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов - фото скриншот

Из-за штормовой погоды в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, авария произошла неподалеку поселка Стонхейвен. По словам местных властей, на это могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе в последние дни. Точные причины аварии еще неизвестны.

Главный инспектор железных дорог Ян Проссер сказал, что инспекторы присутствовали на месте и участвовали в предварительном расследовании.

"Мы будем работать с другими агентствами, включая службы экстренной помощи, чтобы точно выяснить, что произошло, и выявить причины этого трагического инцидента", - сказал он.

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Агентство отмечает, что серьезные аварии поездов в Великобритании случаются редко. Последнее крушение поезда со смертельным исходом произошло в 2007 году.

Считается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

Как писал Главред, во вторник, 12 августа, рано утром в центральной части Мексики недалеко от зоны отдыха пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение, погибли 13 человек, а более 20 – пострадали.

Шотландия поезд авария жертвы
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