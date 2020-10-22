Автономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху

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Азербайджан допускает ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах. С соответствующими предложениями должна выступить Минская группа ОБСЕ. Однако Баку категорически не согласен с тем, чтобы в Карабахе проводили референдум о статусе региона.

С таким заявлением выступил президент республики Азербайджан Ильхам Алиев в четверг, 22 октября, сообщает информагентство РИА Новости.

По словам азербайджанского президента, Баку не выступает категорически против того, чтобы в Нагорном Карабахе появились миротворческие силы. Все спорные вопросы нужно согласовать, а Минская группа ОБСЕ должна выступить с предложениями.

"Азербайджан не против ввода наблюдателей и миротворцев в Карабах, но выдвинет свои условия…Минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе", - отметил Алиев.

Кроме того, он добавил, что Азербайджан не приемлет проведения референдума о статусе Нагорного Карабаха.

"Референдума в Карабахе не будет", - добавил Алиев.

Напоследок Ильхам Алиев подчеркнул, что в Баку не исключают предоставления Азербайджаном культурной автономии армянам в Нагорном Карабахе.

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