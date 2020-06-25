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"Гестапо русского рейха": известного украинского журналиста объявили в международный розыск

Айдеру Муждабаеву в РФ заочно предъявлено обвинение.

25 июня 2020, 17:17
Муждабаев
Айдер Муждабаев / Фото: Facebook/Айдер Муждабаев

Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева.

Как сообщает пресс-служба Следкома, Муждабаев обвиняется в призывах к терроризму.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к захвату россиян на территории Украины, чтобы потом обменять их на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

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Отметим, что на заявление Следкома РФ отреагировал сам Муждабаев.

"Это лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня, по всей стране. Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не пойдет прочь из украинского Крыма и Донбасса. слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!", - написал Муждабаев в своем Facebook.

Как известно, Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства в Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала ATR.

Напомним, в 2019 году СБУ открыла уголовное дело против Муждабаева, которого подозревали в действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Айдер Муждабаев новости России новости Украины
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