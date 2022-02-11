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Байден дважды оговорился и перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

11 февраля 2022, 09:23
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Конфуз произошел, когда президент США объяснял, почему американские войска покинули Афганистан спустя 20 лет.

Джо Байден
Джо Байден оговорился во время инеревью / Фото Reuters

Президент США Джо Байден дважды оговорился и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком. Конфуз произошел, когда глава Белого дома давал интервью телеканалу NBC и объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак, Афганистан! Этого добиться было невозможно", — сказал Байден.

Как известно, в полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны.

Как сообщал Главред, в конце января президент США Джо Байден попал в конфуз. Во время прямого эфира глава Белого дома обозвал одного из журналистов "тупым [плохим парнем] (нецензурная лексика)". При этом Байден не заметил, что его микрофон включен. Резкое высказывание американского лидера попало на видео и было опубликовано в Сети. После инцидента Байден позвонил журналисту и попросил его не обижаться.

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Летом прошлого года Джо Байден оконфузился, перепутав президента РФ Владимира Путина со своим предшественником на посту президента США Дональдом Трампом.

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