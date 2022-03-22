Байден летит в Европу из-за войны в Украине: о чем будет говорить

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден посетит Европу из-за вторжения войск Путина в Украину.

Как написал сам Байден в Twitter, он будет говорить с коллегами о шагах по прекращению войны в Украине.

Первым местом, куда приедет Байден с визитом, будет саммит ЕС в Брюсселе.

Глава США планирует встретиться с союзниками по НАТО, лидерами G7 и главами Европейского Союза.

"Моя первая остановка – Бельгия, где я встречусь с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить наши усилия по поддержке Украины и серьезным последствиям для России за ее вторжение", - написал Байден.

Далее Байден отправится в Польшу, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой о помощи Украины.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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