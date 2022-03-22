Байден летит в Европу из-за войны в Украине: о чем будет говорить

Первым местом, куда приедет Байден с визитом, будет саммит ЕС в Брюсселе.
Президент США Джо Байден посетит Европу из-за вторжения войск Путина в Украину.
Как написал сам Байден в Twitter, он будет говорить с коллегами о шагах по прекращению войны в Украине.
Первым местом, куда приедет Байден с визитом, будет саммит ЕС в Брюсселе.
Глава США планирует встретиться с союзниками по НАТО, лидерами G7 и главами Европейского Союза.
"Моя первая остановка – Бельгия, где я встречусь с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза, чтобы обсудить наши усилия по поддержке Украины и серьезным последствиям для России за ее вторжение", - написал Байден.
Далее Байден отправится в Польшу, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой о помощи Украины.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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