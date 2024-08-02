Байден передал сообщение Путину: что он сказал

Президент США обратился к хозяину Кремля после обмена пленными между США и Россией.

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Байден призвал Путина остановиться / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: відео Telegram

Президент США Джо Байден после обмена политзаключенными с Россией призвал российского диктатора Владимира Путина "остановиться". Об этом он сказал, когда встретил самолет с тремя американцами.

Как сообщает телеканал Fox News, Байден сказал, что испытывает "удовольствие" по поводу возвращения граждан США домой.

Впоследствии журналисты его спросили, какое послание он хотел бы передать Путину. Американский лидер ответил: "Остановитесь".

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"Нет ничего вне наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы — Соединенные Штаты Америки", — добавил глава Белого дома.

Ранее на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне Байден заявил, что не готов говорить с Путиным, пока российский диктатор "не изменит свое поведение".

"Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать". Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение", - сказал президент США.

Обмен пленными между США и Россией

1 августа между Россией, США и Германией произошел обмен заключенными, который в западной прессе уже назвали самым большим со времен "холодной войны". К обмену также были причастны Польша, Словения, Норвегия и Беларусь

Из российских тюрем освободили американцев Пола Вилана и Эвана Гершковича.

Также россияне освободили из тюрем российско-американскую журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву, а также ряд оппозиционеров, в частности, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и членов команды покойного Алексея Навального.

Среди вернувшихся в РФ - киллер Вадим Красиков. Его заключили за убийство в Германии бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Также в рамках обмена с Западом в Россию вернулся ряд российских шпионов и разведчиков.

Всего было обменено 24 человека.

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