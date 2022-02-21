Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине

Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.
Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, говорили о ситуации вокруг Украины.
Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.
"Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием военной мощи России на границах Украины", - пишет пресс-служба Белого дома.
Кроме того, после Совета Джо Байден провел телефонный разговор с Президентом Франции Макроном.
Разговор Макрона, Зеленского и Путина
Отметим, в воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Сразу после завершения разговора лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил Елисейский дворец.
В ходе переговоров Зеленский заявил Макрону, что выступает за введение режима тишины и созыв контактной группы.
Вечером в субботу, 19 февраля, Зеленский тоже говорил по телефону со своим французским коллегой. Они обсудили дипломатическое урегулирование и обострение на фронте.
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