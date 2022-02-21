Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, говорили о ситуации вокруг Украины.

Во время заседания была обсуждена российская эскалация вокруг Украины.

"Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, связанных с наращиванием военной мощи России на границах Украины", - пишет пресс-служба Белого дома.

Кроме того, после Совета Джо Байден провел телефонный разговор с Президентом Франции Макроном.

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Разговор Макрона, Зеленского и Путина

Отметим, в воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Сразу после завершения разговора лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил Елисейский дворец.

В ходе переговоров Зеленский заявил Макрону, что выступает за введение режима тишины и созыв контактной группы.

Вечером в субботу, 19 февраля, Зеленский тоже говорил по телефону со своим французским коллегой. Они обсудили дипломатическое урегулирование и обострение на фронте.

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