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Байден резко отреагировал на отказ Трампа признать его победу

11 ноября 2020, 11:54

По словам Джо Байдена, республиканцы признают его президентом США.

Джо Байден
Байден назвал позором отказ Трампа признавать поражение на выборах президента США / GettyImages

Победитель выборов президента США Джо Байден считает позором отказ действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа признать свое поражение.

Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, посвященной избранию на пост президента, сообщает американский телеканал CNN.

"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", - прокомментировал ситуацию Джо Байден.

По его словам, в Республиканской партии все равно признают поражение Трампа, а транзиту власти ничто не повредит. Более того, политик считает, что нет никакой потребности проводить судебные разбирательства по вопросам результатов выборов.

"Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора", - подчеркнул Джо Байден.Читайте такжеДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ

Выборы президента США

Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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