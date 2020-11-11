Байден резко отреагировал на отказ Трампа признать его победу

Байден назвал позором отказ Трампа признавать поражение на выборах президента США / GettyImages

Победитель выборов президента США Джо Байден считает позором отказ действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа признать свое поражение.

Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, посвященной избранию на пост президента, сообщает американский телеканал CNN.

"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", - прокомментировал ситуацию Джо Байден.

По его словам, в Республиканской партии все равно признают поражение Трампа, а транзиту власти ничто не повредит. Более того, политик считает, что нет никакой потребности проводить судебные разбирательства по вопросам результатов выборов.

"Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора", - подчеркнул Джо Байден.Читайте такжеДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ

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