Байден резко отреагировал на отказ Трампа признать его победу

По словам Джо Байдена, республиканцы признают его президентом США.
Победитель выборов президента США Джо Байден считает позором отказ действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа признать свое поражение.
Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, посвященной избранию на пост президента, сообщает американский телеканал CNN.
"Честно говоря, я просто считаю, что это позор", - прокомментировал ситуацию Джо Байден.
По его словам, в Республиканской партии все равно признают поражение Трампа, а транзиту власти ничто не повредит. Более того, политик считает, что нет никакой потребности проводить судебные разбирательства по вопросам результатов выборов.
"Мистер президент, я с нетерпением жду нашего разговора", - подчеркнул Джо Байден.Читайте такжеДжо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ
Выборы президента США
- В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись выборы главы государства. Согласно данным подсчета голосов, побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на 290 голосов выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов.
- Его конкурент на выборах республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и заявил о намерении отстаивать свою позицию в суде.
- В Белом доме заявляли, что Дональд Трамп будет действовать по правилам и передаст свои президентские полномочия в случае избрания Байдена.
- В окружении Трампа говорят о том, что глава государства планирует максимально задействовать правовые механизмы, чтобы доказать свою победу на выборах президента США.
Автор: Андрей Ганжа