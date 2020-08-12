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Кровавые протесты в Беларуси: Помпео раскрыл позицию США

12 августа 2020, 18:37

Штаты глубоко волнует белорусский народ, отметил госсекретарь.

Помпео сообщил, что США хотят, чтобы белорусы получили свободы, которых требуют – Беларусь новости
США хотят, чтобы белорусы получили свободы, которых требуют, сообщил Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о кровавых массовых протестах, которые охватили Беларусь после выборов президента, – сказал, что Штаты хотят, чтобы белорусы имели свободы, которых требуют.

Американскую сторону глубоко волнует белорусский народ, рассказал глава американской дипломатии на пресс-конференции во время визита в Чехию, сообщает Bloomberg.

Помпео добавил, что Штаты продолжат поддерживать связь с людьми в Беларуси, и призвал защитить мирных протестующих.

"Мы хотим, чтобы люди в Беларуси имели свободы, которых они требуют", – сказал госсекретарь.

Читайте такжеМассовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима ЛукашенкоНапомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.

Лукашенко говорил, что определенные люди из-за рубежа "кукловодят" акциями протеста в Беларуси и получают за это большие деньги.

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