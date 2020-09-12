Белорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко

Политолог расказал, чего боится Лукашенко / Reuters

В Беларуси политики, которые могли бы занять кресло президента вместо действующего главы государства Александра Лукашенко, боятся заявлять о своих амбициях. Однако и сам Лукашенко опасается подвоха со стороны своих министров и силовиков, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Об этом Болкунец рассказал URA.RU.

"Если сейчас кто-то из сильных (политических) фигур заявит о желании претендовать на пост президента, то он будет либо арестован, либо убит, либо будет вынужден эмигрировать из страны. Вряд ли кто-то, особенно из чиновников, заявит о таких своих амбициях, это будет иметь для них и их семей печальные последствия", — объяснил Болкунец.

При этом политолог выразил мнение, что если "окошко возможностей" все-таки откроется, то на арену выйдут много сильных, уважаемых политиков, которые будут способны завоевать популярность в обществе.

Для создания такой политической ситуации есть всего три сценария, считает Болкунец.

"Первый — добровольный уход Лукашенко в отставку, второй — проведение референдума для изменения Конституции и самый сложный, третий — уход президента по состоянию здоровья", - отметил политолог.

Болкунец подчеркнул, что самостоятельно Лукашенко все равно не уйдет, поскольку напуган точно также, как и политики, которые не могут заявиться на президентские выборы.

"Лукашенко никогда не согласится на вторую роль, он всегда хочет играть первую роль. Он не видит себя без политики, он боится, что его и его семью будут преследовать сегодняшние соратники после того, как он уйдет из власти. То есть те, кто приходил к нему на совещания, главы КГБ, министры, которых он постоянно унижает на публике. Если они получат власть, то расправятся, в первую очередь, с ним", — заключил Болкунец.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее: