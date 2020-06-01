Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов – видео

В Миннеаполисе продолжаются протесты / Reuters

В воскресенье ночью, 31 мая, журналисты немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle во время съемки сюжета из Миннеаполиса попали под обстрел местных копов.

Об этом сообщают журналисты DW.

В сообщении говорится о том, что корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг за несколько минут до начала своего репортажа о протестах в Миннеаполисе попали под обстрел полиции. На кадрах можно заметить, как журналист неожиданно вздрагивает после звуков выстрела, а один из полицейских в это время опускает пистолет.

Примечательно, во время спора, разразившегося между полицейскими и журналистами после выстрела, правоохранители потребовали от съемочной группы покинуть место событий и не обращали внимания на то, что у журналистов была аккредитация.

"Мой оператор рисковал еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сказал Зимонс, отметив, что копы на тот момент пребывали в состоянии стресса.

Добавим, ранее в ходе протестов в Миннесоте от резиновых пуль пострадали корреспонденты Reuters и журналисты из Швеции. Сотрудников CNN и вовсе арестовали в прямом эфире.

Напомним, волна массовых беспорядков и протестов в США, случившаяся из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, растянулась уже на 140 американских городов.

Также в Миннеаполисе задержан и украинец Богдан Вечирко, который ворвался в толпу протестующих за рулем грузовика.