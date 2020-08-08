Сокрушительный взрыв в Бейруте: жертв стало больше, много пропавших без вести

Уже известно о более 150 жертвах взрывов в Бейруте / Reuters

Число жертв взрывов, которые произошли в столице и в крупнейшем городе Ливана – Бейрут, достигло 154 человек.

Личности 25 жертв взрывов в Бейруте не установлены, сообщил Agence France-Presse представитель Министерства здравоохранения Ливана.

По его словам, после взрывов пропавшими без вести числятся 60 человек.

"Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены…", – сообщили в ливанском Минздраве.

Напомним, мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа в портовой зоне, было разрушено много зданий. По состоянию на 7 августа было известно о гибели не менее 149 человек и о более 5 тысяч пострадавших.

По предварительным сведениям, на одном из складов порта Бейрута во время сварочных работ взорвалась конфискованная селитра. Позже СМИ узнали, что несколько сотрудников администрации бейрутского порта арестованы.