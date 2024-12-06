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Блинкен и Лавров публично поспорили из-за Украины: в чем причина перепалки

Анна Ярославская
6 декабря 2024, 12:31
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Госсекретарь США заявил об "имперском проекте Путина стереть Украину с карты".
Энтони Блинкен, Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров устроили перепалку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Лавров обвинил Запад в попытке реинкарнации холодной войны
  • Блинкен заявил о "цунами дезинформации" со стороны РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров поспорили из-за Украины на встрече Совета министров ОБСЕ.

Во время своего выступления Лавров обвинил Запад в эскалации и провоцировании прямого конфликта с Россией, передает AP.

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"После афганского позора возникла потребность в новом общем враге. Результатом является реинкарнация холодной войны, но теперь с гораздо большим риском ее эскалации в горячую фазу", – заявил Лавров и покинул зал.

В свою очередь, Блинкен заявил, что именно Россия осуществила эскалацию, развернув в Европе войска Северной Кореи, атаковав Украину баллистической ракетой средней дальности и нанося удары по ее энергетике. Кроме того, Москва снизила порог применения ядерного оружия.

"Господин Лавров говорил о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор. Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и под ее руководством", – заявил Блинкен.

Блинкен акцентировал, что Лавров "умело топит слушателей в цунами дезинформации", и заявил об "имперском проекте" российского диктатора Владимира Путина.

"Он (Лавров – ред.) говорит о неделимости безопасности. Это правильно, но это не может быть игра только в одни ворота, это хорошо для России, но не для Украины. Но давайте не будем обманывать себя и не позволим ни ему, ни кому-то другому обмануть нас. Это не о безопасности России и никогда не было. Это об имперском проекте господина Путина стереть Украину с карты", – отметил Блинкен.

Интервью Лаврова Такеру Карлсону - последние новости

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

Среди прочего Лавров назвал условия для перемирия с Украиной. По его словам, Кремль готов вести переговоры на основе Стамбульских соглашений.

Также российский чиновник выдвинул ряд требований:

  • никакого вступления Украины в НАТО, никаких западных военных баз в Украине;
  • учестьвсе реалии на земле и факт вхождения в состав РФ четырех новых регионов;
  • публичная отмена Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным;
  • Украина должна "отказаться от русофобской и антироссийской политики.Недопустимы законы, запрещающие русский язык, русскую культуру, российские СМИ, УПЦ";
  • РФ готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

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Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

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