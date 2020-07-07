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"Идите в ж*пу": журналисты обнаружили у блогера Шария роскошную виллу

По информации СМИ, одиозному блогеру принадлежат апартаменты под Барселоной.

7 июля 2020, 21:29
Шарий владеет шикарной виллой в Испании - Фото: Google Maps

Одиозный украинский блогер Анатолий Шарий владеет роскошной виллой на "золотом побережье" (Коста-Дорадо) в Испании неподалеку от Барселоны.

Журналистам Слідство.Інфо удалось выяснить, что похожая недвижимость в этом районе стоит около 1 000 000 евро.

По информации СМИ, в августе 2019 года блогер купил виллу площадью 230 квадратных метров на берегу Балеарского моря в нескольких десятках километров от Барселоны, в городке Рода-де-Бара.

Дом состоит из жилого этажа на 161 кв.м. и подвала на 69 кв.м. Вокруг дома обустроен сад на 5,2 соток. Кроме того, рядом с земельным участком расположен пляж. На территории виллы Шария также есть бассейн и сад, который был огражден кустами, хвойными деревьями и пальмами.

Однако после того, как блогер заселился в свое новое поместье, вместо кустов он возвел двухметровый забор. На нем размещены предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении. Со стороны улицы на окнах обоих этажей установлены решетки.

Данных о стоимости жилья Шария в открытом доступе нет. Однако исходя из информации о ценах на дома в похожих районах, журналисты предположили, что блогеру за свою виллу пришлось отдать около 1 миллиона евро.

Сам Шарий в интервью Стране прокомментировал информацию о наличии у него испанской виллы.

"Хочу опровергнуть. Они пишут, что вилла стоит миллион евро. На самом деле, плюс-минус 3 миллиона евро. Я был крайне удивлён, а что они хотели этим показать. Я им оставил комментарий, который в переводе на цензурный язык означает "очуметь", я думал, что Шарий живет в двушке на окраине. Больше всего мне понравился вопрос, который они сами себе задают: а есть ли у Шария деньги на виллу? Тупые свиньи не понимают, что если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы. Конечно, у меня есть деньги. Не только на это, а вообще - на все. Они там ещё волновались по поводу деревьев. Нет, вместо одного дерева там высадили три, плюс высажены очень красивые французские каштаны. Но захотел бы - вырубил бы все, пожарил и съел. И вообще там все очень классно и красиво. Сейчас вилла немного нежилая, там живет в основном вооруженная охрана. Но ради такого случая я обещаю на этой неделе туда доехать. Обязательно сниму видео оттуда, чтобы у них бомбануло ещё больше. Покажу прекрасный бассейн, с великолепной морской водой, покажу все три этажа, предметы искусства и все остальное, чтоб им всем стало совсем хорошо. Помимо этого, у меня есть полное подтверждение того, как готовилась эта супер спецоперация по приезду журналистов, по фотографиям и так далее. Кто был в этом задействован. И я докажу, что это все делалось четко под руководством Офиса президента. По заказу Кирилла Тимошенко. Они рассчитывали, чтобы все возмутились и воскликнули: "ой! ужас какой!". Конечно, у меня есть деньги. Типа я говорил, что у меня их нет. Пусть идут в ж*пу. Я не был никогда чиновником, не имел отношения к госбюджету. С*ал я на них, даже несколько раз. Мне плевать вообще. Мой ролик по этой теме будет к утру, потому что хочу все аккуратно сделать. Они рассчитывали, что у всех бомбанет, мол, о как дорого. Мне пишут друзья из Верховной Рады: "странно, а мы думали ты в хрущевке живешь". А где ж мне ещё жить? Скажу больше - это не единственный объект недвижимости такого плана в моей собственности. А почему бы и нет? Всем желаю благополучия и счастья".

Напомним, блогер Анатолий Шарий входит в избирательную кампанию и демонстрирует, что он уже реальная сила, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Об этом Тарас Загородний рассказал в комментарии изданию Главред.

Анатолий Шарий Блогер вилла
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