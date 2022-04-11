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Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостей

11 апреля 2022, 20:48

С 11 апреля Bloomberg прекратил публиковать новостные сообщения на русском. Пока такое решение было принято на неопределенный срок.

Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостей/ bloomberg.com

Информационное агентство Bloomberg на неопределенный срок прекратило выпуск новостей на русском языке, сообщает его официальный Twitter.

С 11 апреля Bloomberg прекратил публиковать новостные сообщения на русском. Пока такое решение было принято на неопределенный срок.

Агентство получило проблемы с работой в РФ после начала войны против Украины. В начале марта Bloomberg объявил об остановке работы российской редакции. В компании решили не подвергать команду журналистов проблем из-за фактического введения военной цензуры.

Из-за развязывания войны Bloomberg также закрыл доступ ко всем продуктам компании на территории России и Белоруссии. Клиенты агентства не могут использовать терминалы и электронные торговые платформы Bloomberg.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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война в Украине Bloomberg военная агрессия РФ
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