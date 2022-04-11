Bloomberg отказался от русскоязычной версии новостей

С 11 апреля Bloomberg прекратил публиковать новостные сообщения на русском. Пока такое решение было принято на неопределенный срок.
Информационное агентство Bloomberg на неопределенный срок прекратило выпуск новостей на русском языке, сообщает его официальный Twitter.
С 11 апреля Bloomberg прекратил публиковать новостные сообщения на русском. Пока такое решение было принято на неопределенный срок.
Агентство получило проблемы с работой в РФ после начала войны против Украины. В начале марта Bloomberg объявил об остановке работы российской редакции. В компании решили не подвергать команду журналистов проблем из-за фактического введения военной цензуры.
Из-за развязывания войны Bloomberg также закрыл доступ ко всем продуктам компании на территории России и Белоруссии. Клиенты агентства не могут использовать терминалы и электронные торговые платформы Bloomberg.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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