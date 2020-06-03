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Появились новые подробности о водителе бензовоза, который въехал в толпу протестующих в США

3 июня 2020, 11:21

В Генштабе ВСУ сообщили, что мужчина, который был задержан в Миннеаполисе, является гражданином США и никогда не служил в АТО.

Богдан Вечирко
Богдан Вечирко / Фото: Hennepin Country Sheriff's Office

В воскресенье, 31 мая, в ходе протестов в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, в толпу протестующих въехала автоцистерна. СМИ писали, что за рулем автомобиля был бывший украинский военнослужащий Богдан Вечирко.

Как сообщает Фокус, в редакцию обратилась женщина, которая представилась сестрой Богдана Вечирко, страницу которого обнаружили в Facebook. Она сообщила, что ее брат никак не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США.

На сайте Федеральной избирательной комиссии содержится информация о пожертвовании, которое делал житель города Отсего с именем Богдан Вечирко в пользу комитета Трампа "Сделаем Америку снова великой" в размере 100 долларов. Таким образом, вероятно, в толпу въехал тезка участника АТО, винничанина Богдана Вечирко.

В Генштабе также отрицают информацию о том, что американский Богдан Вечирко служил в ВСУ.

"Информация, которая распространяется в СМИ и социальных сетях об участии в инциденте якобы участника АТО и бывшего военного Богдана Вечирко, водителя бензовоза, который 31 мая 2020 в Миннеаполисе (США) на большой скорости въехал в толпу демонстрантов, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности", – заявили в Генштабе ВСУ.

Как пишет издание Укринформ со ссылкой на посольство Украины в США, мужчина по имени Богдан Вечирко является гражданином США, а его этническое происхождение будет выясняться.

Как сообщал Главред, ситуация в США накаляется - в район Вашингтона введены войска для подавления протестов.

По словам представителя Пентагона, помощника главы Минобороны США Джонатана Хофмана, сейчас военные не оказывают помощь полицейским в процессе восстановления порядка. Однако они готовы применить силу в случае массовых беспорядков.

Богдан Вечирко протесты новости США массовые беспорядки ВСУ
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