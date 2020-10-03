Больного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры

Дональд Трамп / Reuters

Президенту США Дональду Трампу необходим был дополнительный кислород перед госпитализацией в пятницу, 2 октября.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с состоянием Трампа

Отмечается, что президент США в пятницу, находясь в Белом доме, получил кислородную терапию.

В то же время на видеозаписи посадки американского лидера в президентский вертолет, на котором Трампа доставили из Белого дома в Медицинский центр Уолтера Рида для лечения COVID-19, за ухом американского лидера можно разглядеть тонкую белую трубку, выходящую из-под пиджака и скрывающуюся под защитной маской.

Кроме того, также что-то тяжелое оттягивает вниз карман костюма Трампа. При этом тонкая белая трубка была протянута под пиджаком американского лидера и выходила наружу за ухом Трампа, чтобы затем спрятаться у того под маской.

Отметим, что в Сети уже опубликованы скриншоты репортажа об отъезде Трампа из Белого дома.

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Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил о том, что у президента США нет лихорадки и он чувствует себя хорошо.

В то же время источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.

Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.