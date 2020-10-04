Большая война за Нагорный Карабах: в ход пошли системы Полонез и Смерч

В Нагорном Карабахе обострилась ситуация / Reuters

Война в Карабахе не утихает. В воскресенье, 4 октября, минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

В то же время минобороны Армении заявило, что под обстрелом в Степанакерте оказались и гражданские объекты.

Чуть позже власти непризнанного Карабаха заявили, что после обстрела Степанакерта нанесли удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана, уничтожен военный аэродром в Гяндже.

После чего минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Гянджи армянской стороной.

Кроме того, президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".

Отметим, столицу Нагорного Карабаха не прекращали обстреливать и ночью, по городу было выпущено уже несколько снарядов. Перестрелки продолжаются и с утра.

Как подтвердили в МИД Нагорного Карабаха, Степанакерт подвергся ракетному обстрелу. В свою очередь, Азербайджан сообщает о таких же действиях со стороны Степанакерта в городах Тертер и Физули. Минобороны страны заявило, что армия принимает адекватные ответные меры.

Кроме того, генпрокуратура Азербайджана сообщила о еще двух убитых и четырех раненых мирных жителях в результате обстрелов.

Таким образом, число погибших возросло до 21, а раненых — до 67 человек.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее: