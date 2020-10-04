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Большая война за Нагорный Карабах: в ход пошли системы Полонез и Смерч

4 октября 2020, 10:05

Президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".

Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе обострилась ситуация / Reuters

Война в Карабахе не утихает. В воскресенье, 4 октября, минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

В то же время минобороны Армении заявило, что под обстрелом в Степанакерте оказались и гражданские объекты.

Чуть позже власти непризнанного Карабаха заявили, что после обстрела Степанакерта нанесли удары по военным объектам в ряде городов Азербайджана, уничтожен военный аэродром в Гяндже.

После чего минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Гянджи армянской стороной.

Кроме того, президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".

Отметим, столицу Нагорного Карабаха не прекращали обстреливать и ночью, по городу было выпущено уже несколько снарядов. Перестрелки продолжаются и с утра.

Как подтвердили в МИД Нагорного Карабаха, Степанакерт подвергся ракетному обстрелу. В свою очередь, Азербайджан сообщает о таких же действиях со стороны Степанакерта в городах Тертер и Физули. Минобороны страны заявило, что армия принимает адекватные ответные меры.

Кроме того, генпрокуратура Азербайджана сообщила о еще двух убитых и четырех раненых мирных жителях в результате обстрелов.

Таким образом, число погибших возросло до 21, а раненых — до 67 человек.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • 4 октября в минобороны Армении заявили, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.
  • 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
  • 30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
  • 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
  • Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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