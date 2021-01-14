Бориса Грачевского снова ввели в кому – источник

Бориса Грачевского во второй раз ввели в состояние медикаментозной комы, выяснили журналисты / Скриншот

Худрука детского юмористического журнала Ералаш, советского и российского режиссера – 71-летнего Бориса Грачевского, который подхватил коронавирус COVID-19, снова ввели в медикаментозную кому.

Грачевский находится в реанимационном отделении московской больницы №52, его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (следующая стадия после искусственной вентиляции легких), сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сведения врачей.

По его данным, медики не дают никаких прогнозов.

"Сейчас состояние Бориса Грачевского оценивается как тяжелое", – отмечается в материале.