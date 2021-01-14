Бориса Грачевского снова ввели в кому – источник

Относительно худрука Ералаша врачи не дают никаких прогнозов, узнали журналисты.
Худрука детского юмористического журнала Ералаш, советского и российского режиссера – 71-летнего Бориса Грачевского, который подхватил коронавирус COVID-19, снова ввели в медикаментозную кому.
Грачевский находится в реанимационном отделении московской больницы №52, его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (следующая стадия после искусственной вентиляции легких), сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сведения врачей.
По его данным, медики не дают никаких прогнозов.
"Сейчас состояние Бориса Грачевского оценивается как тяжелое", – отмечается в материале.
- Напомним, в конце 2020 года стало известно, что Борис Грачевский заболел коронавирусом. Сначала худрук Ералаша боролся с болезнью дома, а потом попал в больницу.
- Позже СМИ узнали, что Грачевский попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ. В начале января 2021 года его ввели в состояние искусственной комы. Через несколько дней режиссер вышел из комы.
Автор: Екатерина Присяжнюк