Бойня в Казани: СМИ узнали возможный мотив нападения на гимназию

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Кровавая стрельба в Казани в гимназии могла произойти из-за желания отомстить.

Возможный мотив преступления – месть, пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в нападении на гимназию Ильназ Галявиев шел к учебному учреждению в маске и с дробовиком, встретил случайного прохожего и помахал ему оружием, сообщает в Telegram Mash Iptash.

Злоумышленника никто не останавливал.

Как вооруженный Ильназ Галявиев шел к гимназии – опубликовано видео

Депутат Госдумы и советник главы Росгвардии Александр Хинштейн поделился в мессенджере, что в гимназии не было охраны.