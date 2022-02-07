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"Будет тяжело напасть на Украину": российские офицеры и чиновники усомнились в плане Путина

7 февраля 2022, 19:11
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Американская разведка разузнала подробности.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Некоторые российские чиновники озабочены тем, что широкомасштабное вторжение в Украину будет дороже и сложнее, чем представляют президент России Владимир Путин и другие лидеры Кремля.

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает CNN.

По информации издания, российские чиновники, среди которых есть разведчики и военные оперативники, также жалуются на то, что их планы выявляют и публично разоблачают западные страны.

Как сообщили изданию два источника, нет никаких доказательств того, что эти чиновники выступают против общего плана или будут бунтовать против приказов Путина.

Читайте такжеЛидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в УкраинуЕще один информатор, знакомый с разведкой США, отметил, что в России есть профессиональные военные, которые, как ожидается, будут эффективно выполнять приказы Путина.

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Однако российский оборонный персонал считает, что будет тяжело напасть на Украину, такое мнение высказал высокопоставленный европейский чиновник, ссылаясь на не понимание российских военных плана игры.

Чиновник добавил, что их оценки свидетельствуют, что они считают, что "это очень сложный план игры, чтобы устоять".

Угроза вторжения РФ

Ранее бывший министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что для вторжения в Украину и оккупации ее территории РФ должна располагать 200 тысяч военных, которых пока нет на границах с Украиной.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил от Вашингтона сведения о возможной провокации Москвы до их официального обнародования. Он не исключил любых опасных сценариев со стороны РФ.

Тем временем журналисты Fox News утверждают, что многочисленные источники в Конгрессе сообщили им информации о том, что Киев может пасть в течение 72 часов, если случится полномасштабное военное вторжение России в Украину.

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Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России новости Украины
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