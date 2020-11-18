Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​

Полицейские применили водометы для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина.
В столице Германии люди вышли на акцию протеста в связи с введенными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом. Полиция применила водометы против демонстрантов в Берлине.
Как сообщает Associated Press, после применения водометов сотрудники полиции провели несколько задержаний. На митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.
Полиция Берлина в Twitter сообщила, что во время акции протеста пострадали девять полицейских.
"Было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судом", - говорится в сообщении.
Отметим, 2 ноября в Германии вступили в силу ужесточенные карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.
Как сообщает правительство Германии, в ближайшее время смягчения ограничительных мер в стране ожидать не стоит.
Карантин 2020 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Польше вводят жесткий локдаун, закрываются все рестораны, бары и кафе.
- Франция с 30 октября закрылась на карантин. Кроме того, вступил в силу комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим количеством населения 46 миллионов человек.
- Министр здравоохранения назвал единственное условие, при котором в Украине введут жесткий карантин.