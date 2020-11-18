УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​

18 ноября 2020, 18:25

Полицейские применили водометы для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Акцию протеста в Германии разогнали водометами / Reuters

В столице Германии люди вышли на акцию протеста в связи с введенными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.​ Полиция применила водометы против демонстрантов в Берлине.

Как сообщает Associated Press, после применения водометов сотрудники полиции провели несколько задержаний. На митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.

Полиция Берлина в Twitter сообщила, что во время акции протеста пострадали девять полицейских.​

"Было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судом", - говорится в сообщении.​

  • Бунт в Германии Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters
  • В Германии водометами разогнали протестующих Reuters

Отметим, 2 ноября в Германии вступили в силу ужесточенные карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

Как сообщает правительство Германии, в ближайшее время смягчения ограничительных мер в стране ожидать не стоит.

Карантин 2020 - о чем ранее сообщал Главред:

новости Германии карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Силовики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшиеСиловики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие ​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявлениеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" УкраинуВ российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла БакуАрмения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку
Следующий материал

Последние новости

18:48
"Кислород по 15 минут в сутки": под Киевом пациент умер, пожертвовав свой кислород сыну
18:44
В Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ Видео
18:42
НБУ собирается поддержать сомнительные компании по микрокредитованию
18:36
В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками
18:29
Великі Вуйки 2 - новые актеры "ворвались" на съемочную площадку
Реклама
18:28
Покраска волос при беременности: как минимизировать риски Видео
18:25
Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​ Фото Видео
18:15
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
18:09
Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ
18:03
"Хлопок и звон стекла": в Чернигове автобус с людьми попал под обстрел
17:41
Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг Видео
17:36
Шесть медиков, которые переболели COVID-19, получили пожизненные выплаты Видео
17:32
Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​ Видео
17:14
Украинские налогоплательщики могут оплатить миллиардные долги Мотор Сич
17:08
"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых: ученые выявили ужасные последствия для всех органов Видео
17:06
Общий долг населения за газ превысил 21 млрд гривен
16:55
Очередной удар по свободе слова: в России готовят новые меры по митингам Видео
16:52
Вера Брежнева выпустила клип на песню "Sestra" Видео
16:47
Растворимый кофе при беременности: ученые нашли очень серьезный риск Видео
16:42
Трагедия на Кировоградщине: найдены мертвыми двое детей и взрослых
Реклама
16:39
Украину заморозит до -13º: синоптик дала прогноз на Международный мужской день 2020 Видео
16:36
Главу департамента Нацполиции уволили после нарушения сыном карантина Видео
16:28
Дефицит магния в организме связали с неприятным состоянием Видео
16:22
"У нас трупы в коридоре": в киевской больнице не дали койку 92-летнему старику Видео
16:00
Коронавирус у Зеленского: Мендель рассказала о позитивных сдвигах Видео
15:56
Евровидение 2021 - распределили порядок выступлений на конкурсе
15:47
В Кабмине рассказали, сколько Украина закупит экспресс-тестов на коронавирус
15:39
Алиев назвал задачи России и Турции в Нагорном Карабахе Видео
15:33
Экс-секретарь СНБО поставил "диагноз" России
15:25
Названо натуральное эфирное масло, способное понизить холестерин Видео
15:21
Кабмин утвердил реформу пенсионной системы - что изменилось Видео
15:09
Лоза подал в суд на Шнурова: назвали причины
15:05
Мишель Андраде удивила красотой на пикантном фото для взрослого журнала
14:40
Путин готовит отход с поста президента – журналист
14:29
Нашатырный спирт: лайфхаки с доступным средством Видео
14:13
Мигрень: названы 8 продуктов, которые ее провоцируют Видео
14:11
Сокрушительный удар по Газпрому: в ЕС начал поступать газ из Баку в обход России Видео
13:58
В Нагорном Карабахе озвучили число потерь своей армии
13:46
Камалия рассказала про групповое изнасилование Видео
13:20
Влад Яма признался, вернется ли на Танці з зірками и показал рентген руки Видео
Реклама
13:13
Какой будет погода на Новый год 2021: народный синоптик дал прогноз Видео
12:59
"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину Видео
12:45
Пол Беттани рассказал о размерах и цвете пениса Вижна
12:45
Витамин В12: медики указали на признаки дефицита Видео
12:37
В Слуге народа оценили вероятность роспуска Рады
12:36
В Кремле объяснили, почему Путин сам решает вопрос о войсках в Карабахе Видео
12:15
Шмыгаль предложил пускать украинцев в общественные места по QR-коду Видео
12:11
Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце Видео
12:08
В КГГА ошарашили прогнозом насчет полного локдауна в Киеве Видео
11:48
Фильм Том и Джерри - дата выхода, актеры и трейлер долгожданной экранизации Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять