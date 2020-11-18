Бунт против карантина: полиция водометами разогнала акцию протеста в Берлине ​

Акцию протеста в Германии разогнали водометами / Reuters

В столице Германии люди вышли на акцию протеста в связи с введенными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.​ Полиция применила водометы против демонстрантов в Берлине.

Как сообщает Associated Press, после применения водометов сотрудники полиции провели несколько задержаний. На митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.

Полиция Берлина в Twitter сообщила, что во время акции протеста пострадали девять полицейских.​

"Было проведено 190 задержаний. Два человека сразу предстанут перед судом", - говорится в сообщении.​

Отметим, 2 ноября в Германии вступили в силу ужесточенные карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

Как сообщает правительство Германии, в ближайшее время смягчения ограничительных мер в стране ожидать не стоит.

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