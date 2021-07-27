Бывшего политика Литвы бросили за решетку за шпионаж в пользу России

Бывшего литовского политика отправила за решетку за шпионаж / ritmeurasia.org

Суд Литвы сегодня признал экс-политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы, пишет ТАСС.

"Обвиняемый признан виновным и приговаривается к шести годам лишения свободы", - сообщила судебная инстанция. Приговор окончательным не является и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Обвинение требовало девяти лет заключения.

По делу проходили двое подозреваемых:

бывший лидер партии Социалистический народный фронт Палецкис

предприниматель Деймантас Бертаускас.

Им вменялись в вину два эпизода. Один из них связан со сбором по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля.

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Палецкис вины не признал, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был освобожден с применением режима интенсивного надзора 6 апреля 2020 года. Сотрудничавший со следствием Бертаускас судом оправдан.

Проблемы с нелегальной миграцией в Литве

Правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение на территории государства из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов, которые оказываются на территории страны, пересекая границу с Беларусью. По предварительным оценкам, в день белорусско-литовскую границу могут пересекать более 150 человек.

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко в ответ на обвинения в адрес Минска сказал, что из-за санкций Запада у страны больше нет возможности удерживать у себя нелегалов.

Финляндия в связи со сложившейся ситуацией решила отправить дополнительные силы в Литву и Латвию, чтобы организовать усиленный контроль КПП с Беларусью.