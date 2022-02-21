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"Черный понедельник": российские акции рухнули на фоне возможного признания "ЛДНР"

21 февраля 2022, 20:19

На фоне тревожных новостей доллар также показал резкий рост, взлетев до 78,7 рублей.

рубль, валюта
Рынок рубля обрушился / © fotolia.com, grechka27

Рынок российских акций обрушился до уровня ноября 2020 года из-за новостей о возможном признании Россией "ДНР" и "ЛНР", сообщает Abnews.

Среди других причин обвала индекса РТС и МосБиржи "Интерфакс" называет обострение конфликта между Россией и Украиной, а также обстрелы на Донбассе. При этом объемы торгов выросли до рекордных значений, достигнув 505 млрд рублей.

Торги закрылись на индексе МосБиржи, равном 3036,88 пунктам. Падение составило порядка 10,5 %. Индекс РТС же рухнул ещё ниже – 1207,5 пунктов (-13,2 %). Больше всего пострадали так называемые "голубые фишки", которые подешевели в среднем на 18,3 %.

На фоне тревожных новостей доллар также показал резкий рост, взлетев до 78,7 рублей.

ПО итогам сегодняшних торгов подешевели акции: "Аэрофлота" (-15,8%), ВТБ (-17,3%), "Газпрома" (-10,1%), "Норникеля" (-5,8%), "Интер РАО" (-10%), "ЛУКОЙЛа" (-6,9%), "ММК" (-8,9%), "МТС" (-4,7%), "Магнита" (-9,8%), "Мосбиржи" (-8,2%), "НЛМК" (-8%), "Роснефти" (-18,3%), "Ростелекома" (-7,5%), "РусГидро" (-8,4%), "Сбербанка" (-16,9% и -17,1% "префы"), "Северстали" (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (-10,3%), "Татнефти" (-9,6%), "ФСК ЕЭС" (-13,2%).

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Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

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