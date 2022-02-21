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Кулеба о возможном признании "ЛДНР": нужно сфокусироваться на усилиях деэскалации

21 февраля 2022, 19:14

Завтра в Вашингтоне будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщил глава МИД.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о признании "ЛДНР" / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на фоне возможного признания президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" заявил о том, что сейчас все стороны должны фокусироваться на усилиях деэскалации.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", - отметил он в Twitter.

Он также добавил, что завтра в Вашингтоне будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, после чего отправится в Нью-Йорк и выступит на Генассамблее ООН.

Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

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