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"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

Дмитрий Видоменко
18 мая 2023, 17:46 обновлено 18 мая, 17:55
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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте 2022 года разразился в адрес французского лидера Эммануэля Макрона руганью.
Макрон, Джонсон
Эммануэль Макрон и Борис Джонсон / коллаж Главред, фото УНИАН

Борис Джонсон в марте 2022 года (тогда он был премьер-министром Великобритании) разразился руганью в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Об этом изданию в комментарии американскому изданию Politico рассказал Гатто Харри, который тогда работал помощником чиновника по связям с общественностью.

Джонсон упрекнул Макрона в "подхалимаже" перед русским диктатором Владимиром Путиным и даже использовал классическую унизительную шутку по поводу того, что французы поедают лягушек.

"Хотя Борис не склонен сильно сердиться или использовать особо крепкие выражения, это был тот случай, когда он действительно взбесился на нашей утренней встрече. Нас было немного на утренней встрече. И он внезапно начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона По сути, сказав: "Он [Макрон − Главред] чудила и путинский подхалим", – поделился воспоминаниями Харри.

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Ярость Джонсона вызвал тот факт, что Макрон раскритиковал действия официального Лондона по поводу беженцев из Украины. Дело в том, что введенный после Брекзита визовый режим существенно препятствовал украинцам получить убежище на территории Соединенного Королевства.

Напомним, 7 июля 2022 года Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Руководитель правительства покинул кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

После отставки его преемницы Лиз Трасс, Борис Джонсон отказался идти вновь на выборы и бороться снова за кресло премьер-министра Британии.

Позже в СМИ появилась информация о том, что его могут избрать новым генеральным секретарем НАТО. Джонсон может получить поддержку благодаря своим лидерским качествам, которые он продемонстрировал с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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