Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров из Украины и РФ в Беларусь

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и Российской Федерации. Они должны будут принять участие в разбирательстве, касающемся задержанных боевиков частной военной компании Вагнера.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании, передает Белта.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал Лукашенко.

"Не приедут (генеральные прокуроры, - ред.), вопрос решим мы, без них", - добавил он.

Лукашенко также отметил, что никакой политизации вопроса быть не должно.

"Нам не нужны спектакли - ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи задержанных членов частной военной компании Вагнера.

По словам Гордона, в Беларуси якобы будет дан зеленый свет правоохранительным органам, которые, согласно законодательству, сделают все необходимое для передачи некоторых задержанных Украине.