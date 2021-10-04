Цукерберг потерял миллиарды из-за глобального сбоя в Facebook

Марк Цукерберг / Reuters

Разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг всего за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров, которая случилась вечером, 4 октября.

Как сообщает Yahoo!, Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram привели к падению акций IT-гиганта почти на 5%. В результате этого, финансовое положение Цукерберга упало до 120,9 млрд долларов. Только за несколько часов предприниматель потерял 7 млрд долларов.

В частности, согласно рейтингу Bloomberg, Цукерберг опустился на 5 позицию в списке самых богатых людей в мире, пропустив вперед основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Начиная с 13 сентября, Цукерберг в целом потерял почти 19 млрд долларов.

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Глобальный сбой соцсетей

В понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.