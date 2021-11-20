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Давление Байдена на Украину и особый статус Донбасса: эксперт раскрыл план РФ на переговоры Путина

20 ноября 2021, 07:10
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Встреча в Женеве стала успешной для России, поэтому Москва настаивает на новом раунде переговоров Путина и Байдена, считает Андрей Пионтковский.

Джо Байден
Москва планирует подключить Байдена к давлению на Украину с целью выполнения Киевом Минских соглашений на условиях Кремля – эксперт / Фото Reuters

В России пытаются организовать новую встречу президента Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом. В Вашингтоне о таких переговорах ничего не знают. Москва на фоне успеха встречи в Женеве пытается подготовить еще одну дискуссию, чтобы подключить Байдена к давлению на Украину с последующим выполнением Киевом Минских соглашений на условиях Кремля. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что россияне уже два месяца настаивают на встрече Путина и Байдена. Однако в Штатах о подготовке новых переговоров ничего не знают.Читайте такжеБайден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности

"Уже примерно два месяца продолжается кремлевский фарс. Какой-то новый "информированный" источник заявляет о вероятной, планируемой встрече Путина с Байденом. У нас здесь, в Вашингтоне, ничего по этому поводу не говорится", - отметил эксперт.

По его словам, мотивацией для Кремля в данном вопросе выступает прошлая встреча Путина и Байдена в Женеве, когда американский президент сказал неоднозначные слова по Минским соглашениям и особому статусу. Встрече стала победой Москвы и поражением Вашингтона, о чем написали даже американские журналисты.

"Москва отчаянно пытается вытащить Байдена на личную встречу с Путиным, опираясь на успех встречи 13-15 июня в Женеве. Тогда Путину каким-то образом удалось запудрить Байдену мозги до такой степени, что он под его диктовку промямлил что-то о благотворности Минских соглашений и особого статуса. Когда Байден вернулся на следующий день в Вашингтон, его встретили политический скандал и всеобщее возмущение. CNN - ближайший к Байдену канал - вышел с названием "Путин получил от Байдена все что хотел", - сказал Пионтковский.

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Также он добавил, что Москва ставит перед собой задачу убедить Джо Байдена оказать давление на Украину, чтобы Киев пошел по сценарию выполнения Минских соглашений в интересах Кремля. Именно поэтому российские власти настаивают на переговорах. Однако в Вашингтоне помнят женевский провал, поэтому такой встречи не будет.Читайте такжеНа встрече Путина и Байдена будет не до Украины

"Москва не угомонилась, а стала продолжать вытягивать Байдена на эту встречу, но тут еще не только опыт Женевы. Все помнят позорную страницу в американской истории - Хельсинки, встречу с Путиным. Последний обладает какой-то чекистской магией, которая позволила ему задурить мозги сначала безграмотному Трампу, а потом и, скажем так, находящемуся не в самой лучшей форме Байдену. Я думаю, что ни на какую личную встречу Байдена американский политикум просто не отпустит", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Встреча Байдена и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что Россия и США видят необходимость в проведении новой встречи российского главы государства Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, никакой конкретики по данному вопросу пока нет, однако стороны должны обсудить возможность проведения таких переговоров.

18 ноября Песков уточнил, что встреча Путина и Байдена может пройти до конца нынешнего года. Москва заинтересована в переговорах с Вашингтоном на высшем политическом уровне по причине, дескать, угрозы НАТО у границ РФ и ситуации с Украиной. Как полагают в Кремле, переговоры могут состояться в видеоформате.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что в Вашингтоне пока не готовы говорить о переговорах Байдена и Путина, причем в любом формате. Однако там не исключают такой дискуссии "в какой-то момент в будущем".

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Владимир Путин Джо Байден Андрей Пионтковский новости Украины
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