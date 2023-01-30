"Даже с химиотерапией умирают": врач рассказал о вероятном диагнозе Путина

Борис Брыль напомнил о том, что Владимиру Путину приписывали диагноз рака поджелудочной железы.

Владимир Путин / Скриншот

Слухи о смертельных заболеваниях российского диктатора Владимира Путина пока не имеют подтверждения, заявил военный врач из Израиля Борис Брыль.

Он заявил о том, что не верит сообщениям о якобы неизлечимых болезнях Путина и "смертельных" диагнозах, которые ему заочно ставят. Свое мнение он высказал в эфире Radio NV.

При этом медик не исключил, что у Путина могут быть болезни, которые присущи людям его возраста.

"Почти уверен на 99%, что это не так (в смертельный диагноз, - ред.). И к не то, что даже смертельным диагнозам, от которых умирают, но и к любым другим заболеваниям, кроме как, может быть, базовым по возрасту [отношусь скептически]", — подчеркнул израильский врач.

Он также напомнил о том, что Путину приписывали диагноз рака поджелудочной железы.

"При раке поджелудочной железы, если мы возьмем временной промежуток, человек даже с химиотерапией должен умереть. При самых лучших вариантах лечения", — пояснил израильский специалист.

По его словам, также не имеет смысла обсуждать вероятность болезни Паркинсона у Путина.

"Думаю, что здоров (Путин, - ред.). И как бы не хотелось многим выдавать желаемое за действительное, это не совсем верно. И, может быть, вредно. Потому что недооценка в данной ситуации врага [может даже навредить]", — добавил Брыль.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

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