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Дело Навального грозит Кремлю разрывом отношений с Европой и дворцовым переворотом – журналист

22 февраля 2021, 04:57
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Между Россией и Евросоюзом может разразиться настоящая холодная война, считает Иван Яковина.

Путин
Путин постарается не допустить разрыва России с Европой - журналист / Reuters

Россия состоит в Совете Европы, поэтому Москва обязана исполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Алексея Навального. В противном случае РФ могут исключить из Совета Европы, после чего россияне потеряют доступ к ПАСЕ. Это будет означать окончательный разрыв отношений с Европой и откроет путь для дворцового переворота в российском государстве, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его словам, отказ от освобождения Навального может привести к тому, что появится угроза исключения России из Совета Европы. После этого Москва не сможет пользоваться ПАСЕ в качестве переговорной площадки. При этом пострадает престиж государства – все европейские страны присутствуют в Совете Европы – кроме Беларуси Александра Лукашенко.

"Насколько серьезным может быть такое наказание – судить сложно. С одной стороны, Путин говорил, что его страна может прожить без формального участия в европейских институтах. С другой стороны, Москве очень нравится пользоваться этой площадкой – ПАСЕ – для проведения встреч с союзниками", - отметил журналист.Читайте такжеЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза

Исключение из Совета Европы, как полагает Яковина, может привести к окончательному разрыву России с Европой. В таком случае будет развязана настоящая холодная война, атрибутами которой станут персональные санкции. Это худший сценарий для неразрывно связанной с Западом российский элиты, его реализация ознаменуется настоящим расколом.

"Для российской элиты нет ничего страшнее этого, так как ее жизнь напрямую связана с Западом – там ее деньги, виллы, самолеты, яхты. Там лечатся родители российских начальников и учатся их дети. Новая холодная война расколет российскую элиту на сторонников и противников Путина и его жестокого подхода", - заверил он.

Журналист добавил, что именно при таком сценарии в России может случиться дворцовый переворот с последующим крушением действующего правящего режима. Поэтому российские власти попытаются не допустить выхода России из ПАСЕ.Читайте такжеКак Евросоюз покарает Россию за заключение Навального

"Именно раскол элит, а вовсе не революция, может привести к дворцовому перевороту в Москве и падению режима Путина. Он это знает, и он этого боится – поэтому не хотел бы сегодня выходить из ПАСЕ, полностью разрывая отношения с Западом", - подчеркнул Иван Яковина.

Отношения России и Запада

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 февраля заявил о возможности разрыва отношений Москвы и Запада в том случае, если в ЕС будут вводить против РФ жесткие санкции, которые отразятся на стратегических секторах российской экономики.
  • Позже в Кремле сказали, что слова Лаврова были некорректно пересказаны и выразили готовность к сотрудничеству с Евросоюзом. Однако в случае жестких санкций со стороны Брюсселя Москва действительно вынуждена будет пойти на крайние меры.
  • Главы МИД стран Евросоюза 22 февраля планируют одобрить введение новых санкций против России из-за дела Алексея Навального. Ограничения намерены запустить в марте. Как утверждают журналисты Bloomberg, несмотря на призывы Навального и его соратников, санкции ЕС вряд ли будут применены против российских олигархов.

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новости России Евросоюз Совет Европы ПАСЕ Владимир Путин Алексей Навальный Иван Яковина
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