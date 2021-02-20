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СМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального

20 февраля 2021, 18:20
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Европейский суд по правам человека требует от России освободить Алексея Навального.

Навальный
Россия требует от ЕСПЧ отклонить жалобу адвокатов Навального по его освобождению - СМИ / Reuters

Российское министерство юстиции направило в Европейский суд по правам человека письмо, в котором требует от ЕСПЧ изменить решение о требовании немедленного освобождения Алексея Навального. Россия просит признать неприемлемой жалобу адвокатов политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минюсте.

Европейский суд по правам человека, руководствуясь правилом 39 регламентом инстанции, потребовал от России выпустить на волю российского оппозиционера Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу компании Ив Роше. В ЕСПЧ уточнили, что требование является немедленным.

Позже адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что Московский городской суд отказался учитывать позицию ЕСПЧ по делу Навального.

Москва считает, что решение суда неприемлемо, так как исходя из принятых в Конституцию РФ поправок, российское государство обязано соблюдать международное законодательство только в том случае, если оно не вступает в противоречие с законами России.Читайте такжеНовый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"

Вследствие этого в Министерстве юстиции РФ уже направили в Страсбург письмо, в котором призывают отклонить жалобу адвокатов Навального, ссылаясь на статью 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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