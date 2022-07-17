УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

17 июля 2022, 13:41

Военнослужащие 11-й ДШБ из Улан-Удэ не могут уволиться со службы. Командование оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы.

Военный РФ
Российские солдаты отказываются воевать в Украине, но их силой заставляют изменить решение / Фото: Главное управление разведки МО Украины

Российских солдат, которые отказываются воевать в Украине, отправляют в СИЗО, а перед этим держат в гараже и чуть ли не морят голодом. Некоторые отказники после издевательств снова соглашаются пойти на фронт.

Как сообщает Настоящее время, военнослужащие 11-й ДШБ из города Улан-Удэ не могут уволиться со службы. Командование оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы. Всего были настроены уволиться и покинуть территорию Украины 78 человек из бригады, но после давления командования около 50 из них передумали увольняться.

Как рассказал ефрейтор ВС РФ Илья Каминский, десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ, которые отказались воевать, командование заперло в гараже.

"Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО", – сказал он.

По словам Каминского, солдат отправят в СИЗО недалеко от оккупированного Луганска.

"Приезжали люди из военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен", – рассказал Каминский.

Военных также пытаются уговорить остаться в Украине, предлагая облегченные задачи. Например, охрану командного пункта или охрану артиллеристов.

Ефрейтор Каминский рассказал также, что всех отказников разделили на несколько групп и одну из них (восемь человек) накануне увезли в неизвестном направлении. Подполковник Агафонов говорит, что они в комендатуре в городе Луганске и уже передумали увольняться.

"Эти восемь человек уже очень сильно хотят в строй. Очень сильно хотят. Целый день названивают. Они уже готовы с пулеметом на мотоцикле. Я не знаю, что там с ними сделали, что им рассказали по этому Луганску, как они им статью описали о невыполнении приказа и так далее и тому подобное. Я устал уже разговаривать, беседовать, честь вашу защищать. Эти люди, однозначно, как уедут в Луганск – в строй … (фиг) встанут. У вас еще есть шанс", - цитирует издание заместителя командира бригады по военно-политической работе, подполковника Агафонова, аудиозапись разговора которого с военнослужащими 11-й ДШБ оказалась в распоряжении журналистов.

Сейчас солдаты 11-й ДШБ, которые отказываются принимать участие в так называемой спецоперации, не называют свое местоположение, но находятся они на территории Украины. По их словам, с момента начала "спецоперации" бригада потеряла около половины своего состава – это убитые, раненые и отказавшиеся продолжать службу. Но бригада уже доукомплектована новичками.

Как сообщал Главред, после того как на вооружении ВСУ появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS, российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Стало известно, что около полутысячи бурят сбежали из Украины из-за больших потерь на фронте.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что число военных РФ, которые отказываются ехать воевать в Украину, превышает количество тех, кто согласился.

Другие новости:

война в Украине ВС РФ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:51

Путин потерял уже 50 тыс. своих солдат: они либо убиты , либо ранены - британский адмирал

14:51

Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

14:43

"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев - перехватВидео

14:28

Армия Украины сковала войска РФ на юге: враг терпит удар за ударом и не может наступатьВидео

14:25

"России, как избитой собаке придется уходить": в РФ запугивают родственников отказниковВидео

Реклама
14:16

В Москве угрожают "сокрушительным ударом" по Киеву: там паникуют из-за Крымского мостаВидео

13:41

"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

13:22

Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО – командующий британских ВВС

13:00

Гороскоп на завтра 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

12:37

У Путина собрались отказаться от SWIFT и ищут "помощи" у Китая и ТурцииВидео

12:35

"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост

12:16

Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформациюВидео

11:52

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичВидео

10:59

Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведкаВидео

10:58

В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцевВидео

10:32

В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре городаВидео

10:19

ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

09:40

Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

09:22

Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогодыВидео

08:57

Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войныВидео

Реклама
08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

08:16

Никогда не говори "никогда", или Почему Украина пока не стреляет по Россиимнение

07:35

"Мстят за разрушенный штаб": оккупанты нанесли по Николаеву ракетный ударВидео

07:30

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

06:24

Россия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилитьсямнение

06:10

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

06:00

ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал РоманенкоВидео

04:30

Дикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пеклаВидео

04:04

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

03:36

"Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицомВидео

03:05

Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы

02:48

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

02:45

"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФВидео

02:10

Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на августВидео

00:51

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:40

Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммыВидео

Реклама
16 июля, суббота
23:50

У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи УкраинеВидео

23:18

В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальшеВидео

23:04

Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую областьВидео

23:02

Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга УкраиныВидео

22:35

Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУВидео

22:35

Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

22:13

Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"Видео

22:02

Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФВидео

21:33

Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФВидео

21:30

Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибшихВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять