"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

Российские солдаты отказываются воевать в Украине, но их силой заставляют изменить решение / Фото: Главное управление разведки МО Украины

Российских солдат, которые отказываются воевать в Украине, отправляют в СИЗО, а перед этим держат в гараже и чуть ли не морят голодом. Некоторые отказники после издевательств снова соглашаются пойти на фронт.

Как сообщает Настоящее время, военнослужащие 11-й ДШБ из города Улан-Удэ не могут уволиться со службы. Командование оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы. Всего были настроены уволиться и покинуть территорию Украины 78 человек из бригады, но после давления командования около 50 из них передумали увольняться.

Как рассказал ефрейтор ВС РФ Илья Каминский, десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ, которые отказались воевать, командование заперло в гараже.

"Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО", – сказал он.

По словам Каминского, солдат отправят в СИЗО недалеко от оккупированного Луганска.

"Приезжали люди из военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен", – рассказал Каминский.

Военных также пытаются уговорить остаться в Украине, предлагая облегченные задачи. Например, охрану командного пункта или охрану артиллеристов.

Ефрейтор Каминский рассказал также, что всех отказников разделили на несколько групп и одну из них (восемь человек) накануне увезли в неизвестном направлении. Подполковник Агафонов говорит, что они в комендатуре в городе Луганске и уже передумали увольняться.

"Эти восемь человек уже очень сильно хотят в строй. Очень сильно хотят. Целый день названивают. Они уже готовы с пулеметом на мотоцикле. Я не знаю, что там с ними сделали, что им рассказали по этому Луганску, как они им статью описали о невыполнении приказа и так далее и тому подобное. Я устал уже разговаривать, беседовать, честь вашу защищать. Эти люди, однозначно, как уедут в Луганск – в строй … (фиг) встанут. У вас еще есть шанс", - цитирует издание заместителя командира бригады по военно-политической работе, подполковника Агафонова, аудиозапись разговора которого с военнослужащими 11-й ДШБ оказалась в распоряжении журналистов.

Сейчас солдаты 11-й ДШБ, которые отказываются принимать участие в так называемой спецоперации, не называют свое местоположение, но находятся они на территории Украины. По их словам, с момента начала "спецоперации" бригада потеряла около половины своего состава – это убитые, раненые и отказавшиеся продолжать службу. Но бригада уже доукомплектована новичками.

Как сообщал Главред, после того как на вооружении ВСУ появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS, российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Стало известно, что около полутысячи бурят сбежали из Украины из-за больших потерь на фронте.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что число военных РФ, которые отказываются ехать воевать в Украину, превышает количество тех, кто согласился.

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