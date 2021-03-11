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Действия США при Байдене пока идут на пользу России – Илларионов

11 марта 2021, 06:03
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Украине уже нанесен огромный ущерб, считает бывший советник президента РФ Владимира Путина.

Андрей Илларионов
Телефонных переговоров Зеленского и Байдена до сих пор не было – Илларионов / УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидалось, должна была решительно противостоять правящему режиму России. Однако на данный момент действия американских властей выгодны Москве, но не Киеву. Байден до сих пор не провел телефонных переговоров с Зеленским, утвердил продление договора СНВ-3 с Россией и поспособствовал реализации программы, из-за которой в два раза взлетела цена на нефть. Все это шаги, которые выгодны режиму Владимира Путина, заявил в эфире телеканала Украина 24 президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его словам, действия администрации Байдена, от которой ожидали антироссийской политики, вызывают беспокойство. Возможно, непреднамеренные шаги команды нового главы государства вредят Украине и наоборот помогают РФ.

"То, что произошло с момента инаугурации Байдена, работает в прямо противоположную сторону. Действия новой американской администрации помогают Кремлю и наносят ущерб Украине. Надеюсь, это происходит не по злому умыслу, не с целью намеренного нанесения ущерба Украине, но ущерб уже нанесен огромный", - полагает экономист.Читайте такжеВ Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину

В частности, Илларионов акцентировал внимание на том, что Байден до сих пор не провел телефонных переговоров с Зеленским и не планирует дискуссию, тогда как с Путиным был разговор еще в первую неделю президентства. Кроме того, Байден договорился с Путиным о продлении договора о сокращении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3, - ред.), что является фактически выигрышем Москвы.

"Это та чудовищная головная боль, которая мучила Путина в течение многих лет, по поводу чего он не мог договориться с Трампом, Трамп отказывал ему. Это снимает потенциальные расходы Кремля на многие миллиарды долларов на многие годы и радикально улучшает геополитическое положение Кремля", - считает он.

Кроме того, по словам эксперта, в результате реализации Байденом программы "зеленого тоталитаризма" за последние несколько месяцев в два раза взлетели цены на нефть. Теперь Россия получит дополнительно 50 миллиардов долларов прибыли. Это может негативно отразиться на ситуации с Украиной.Читайте такжеМендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом

"В результате этого в расчете на год Россия получила дополнительных средств примерно на 50 млрд долларов. За 7 лет эта сумма превысит потенциальные расходы Кремля, связанные с санкциями. Это подарок для России. Этот список действий за 50 дней очень длинный. Такой подход может обернуться серьезными издержками для Украины", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Отношения США и России

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