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Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении

28 февраля 2021, 03:27

Военного пути урегулирования конфликта в Карабахе на условиях Армении не существовало, считает Константин Грищенко.

Никол Пашинян
У Пашиняна не было другого выхода, кроме как принять непопулярные решения – дипломат / Reuters

Главе армянского правительства Николу Пашиняну вряд ли удастся удержаться на своем посту, учитывая фактор поражения Армении в нагорно-карабахском конфликте, в чем многие обвиняют именно премьера. Пашинян оказался в ситуации, в которой у него не было другого выхода, кроме как принятие непопулярных решений. И сейчас все стремятся обвинить его в проблемах армянского государства, сказал в эфире телеканала Украина 24 украинский дипломат Константин Грищенко.

По словам дипломата, военного решения конфликта в Нагорном Карабахе, которое можно было бы реализовать в интересах Армении, не было. Поэтому Пашинян вынужден был пойти на те договоренности, которые были. Проблемы армянского государства – это результат скорее не его решений, а деятельности предыдущих властей, которые сейчас требуют его отставки и поддерживают кризисную ситуацию в стране.Читайте такжеПашинян назвал главную причину поражения Армении в Нагорном Карабахе

"Думаю, Пашиняну будет довольно сложно удержаться, учитывая военное поражение - значительная часть общества винит в этом именно его. Но, объективно говоря, у него не было другого выхода, кроме принятия непопулярных решений при условии, что военного решения, которое было бы на пользу Армении, просто не существовало. Это было не результатом его деятельности, а, возможно, накапливалось в результате тех решений, которые принимали предыдущие правительства, деятели, которые сейчас требуют его отставки и используют эти беспорядки", - сказал он.

Также бывший глава МИД Украины добавил, что Пашинян для Армении на данный момент является политической фигурой, на которую можно переложить ответственность за все проблемы.

"Всегда на таких переломных моментах истории очень сложный баланс между тем, что может быть угрозой для государства и для политического будущего политика. Козла отпущения всегда ищут, и Пашинян на эту роль подходит", - подчеркнул Грищенко.

Ситуация в Армении

  • Генштаб Армении 25 февраля призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна. До этого был уволен замглавы Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна, который подверг критике армянского премьера за его слова о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе.
  • Пашинян назвал такую ситуацию попыткой военного переворота в Армении и решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Увольнение военного должен был утвердить президент Армен Саркисян.
  • Однако 27 февраля Армен Саркисян заявил, что ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Гаспаряна противоречит Конституции и вернул проект указа премьер-министру.
  • Пашинян позже заявил, что он отправил повторное ходатайство Саркисяну с целью увольнения Гаспаряна. Теперь в течение трех дней президент Саркисян должен либо оспорить решение Пашиняна в Конституционном суде, либо согласиться с отставкой главы Генштаба.
  • Политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.

Нагорный Карабах Никол Пашинян Константин Грищенко новости Армении Война в Карабахе
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