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Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

27 ноября 2022, 02:30

Исключение страны-агрессора России из Большой двадцатки было бы символически правильным решением. Потому что "Россия фактически является врагом всего мира".

Александр Хара, G20, Путин
Александр Хара объяснил, почему РФ не выгонят из G20 / Фото УНИАН, Reuters

Россию не исключат из Большой двадцатки (G20) в ближайшее время, так как есть страны, прежде всего Китай и Индия, которые считают, что это является совершенно неуместным. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Китай, фактически, является наследником идеологии, где государство главнее человека - они не признали преступления, которые совершил коммунистический режим с начала гражданской войны, не говоря уже о мягких преступлениях, которых насчитываются миллионы. Даже с политикой одного ребенка, которую они ввели, были и принудительные аборты и стерилизации, не принимая во внимание уйгуров и другие вещи. Безусловно, государство, которое может массово проводить такой террор в отношении собственных граждан, хочет оставить за собой право делать это без вмешательства извне", - объяснил Хара.

По его словам, китайцы хотят реализовывать свои интересы, включая те, которые для нас являются дикими и противоправными. И поэтому они защищают Россию, поскольку в идеологическом плане очень похожи на нее.

Что касается Индии, то эта страна имеет свои прагматичные интересы (оружие, энергетика, технологии), и потому тоже не хотела бы разрывать эти связи.

"Ведь еще с советских времен они, как страна, которая только что присоединилась к G20, имели доступ к этим ресурсам и хотят сохранить позитивные отношения с РФ, несмотря на то, что они являются самой большой демократией в мире и имеют больше общих интересов с США, чем с РФ", - объяснил дипломат.

Хара также добавил, что в других развивающихся странах лидеры и общество видят войну в Украине иначе.

"То есть там Америка демонизирована, и если она поддерживает Украину, то это стопроцентно что-то плохое. Представить себе, что даже плохие США хоть раз в жизни сделали что-то хорошее и не доверять этому, было бы странно. То есть нужно анализировать, но эти страны так не хотят и мыслят штампами - мол, США используют Украину, чтобы не дать России реализовать свои легитимные безопасности и другие интересы. Плюс страны Азии помнят советские времена, когда Советский Союз использовал национально-освободительное движение против колониальных потуг Запада, которые тогда были. Все это играет на руку россиянам — так же, как и пропаганда, которая массированно бомбит эти страны. Поэтому надеяться, что они согласятся с тем, что Россия представляет угрозу миру и безопасности, пренебрегает международным правом и разрушает созданный миропорядок, не приходится. Им кажется, что Россия должна быть там", - объяснил он.

При этом дипломат считает, что исключение России из G20 было бы символически правильным решением.

"Потому что Россия фактически является врагом всего мира (кроме самых грубых режимов), и то, что она должна была быть выброшена из Совбеза ООН и самой ООН - это точно. Так же, как в свое время СССР выбросили из Лиги Наций. Здесь история должна повториться, но так не получается", - резюмировал Александр Хара.

Саммит Большой двадцатки на Бали

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в дистанционном режиме на саммите Большой двадцатки несколько раз назвал ее не G20, а G19 ‒ намекая, что страну-агрессора, Россию, стоит окончательно выгнать из такой организации.

Также Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны в Украине.

16 ноября лидеры Большой двадцатки согласовали совместную декларацию, в которой "решительно осудили" агрессию России против Украины. В документе отмечается, что к осуждению войны присоединяются "большинство членов".

Другие новости:

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