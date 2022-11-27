Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

Александр Хара объяснил, почему РФ не выгонят из G20 / Фото УНИАН, Reuters

Россию не исключат из Большой двадцатки (G20) в ближайшее время, так как есть страны, прежде всего Китай и Индия, которые считают, что это является совершенно неуместным. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Китай, фактически, является наследником идеологии, где государство главнее человека - они не признали преступления, которые совершил коммунистический режим с начала гражданской войны, не говоря уже о мягких преступлениях, которых насчитываются миллионы. Даже с политикой одного ребенка, которую они ввели, были и принудительные аборты и стерилизации, не принимая во внимание уйгуров и другие вещи. Безусловно, государство, которое может массово проводить такой террор в отношении собственных граждан, хочет оставить за собой право делать это без вмешательства извне", - объяснил Хара.

По его словам, китайцы хотят реализовывать свои интересы, включая те, которые для нас являются дикими и противоправными. И поэтому они защищают Россию, поскольку в идеологическом плане очень похожи на нее.

Что касается Индии, то эта страна имеет свои прагматичные интересы (оружие, энергетика, технологии), и потому тоже не хотела бы разрывать эти связи.

"Ведь еще с советских времен они, как страна, которая только что присоединилась к G20, имели доступ к этим ресурсам и хотят сохранить позитивные отношения с РФ, несмотря на то, что они являются самой большой демократией в мире и имеют больше общих интересов с США, чем с РФ", - объяснил дипломат.

Хара также добавил, что в других развивающихся странах лидеры и общество видят войну в Украине иначе.

"То есть там Америка демонизирована, и если она поддерживает Украину, то это стопроцентно что-то плохое. Представить себе, что даже плохие США хоть раз в жизни сделали что-то хорошее и не доверять этому, было бы странно. То есть нужно анализировать, но эти страны так не хотят и мыслят штампами - мол, США используют Украину, чтобы не дать России реализовать свои легитимные безопасности и другие интересы. Плюс страны Азии помнят советские времена, когда Советский Союз использовал национально-освободительное движение против колониальных потуг Запада, которые тогда были. Все это играет на руку россиянам — так же, как и пропаганда, которая массированно бомбит эти страны. Поэтому надеяться, что они согласятся с тем, что Россия представляет угрозу миру и безопасности, пренебрегает международным правом и разрушает созданный миропорядок, не приходится. Им кажется, что Россия должна быть там", - объяснил он.

При этом дипломат считает, что исключение России из G20 было бы символически правильным решением.

"Потому что Россия фактически является врагом всего мира (кроме самых грубых режимов), и то, что она должна была быть выброшена из Совбеза ООН и самой ООН - это точно. Так же, как в свое время СССР выбросили из Лиги Наций. Здесь история должна повториться, но так не получается", - резюмировал Александр Хара.

Саммит Большой двадцатки на Бали

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в дистанционном режиме на саммите Большой двадцатки несколько раз назвал ее не G20, а G19 ‒ намекая, что страну-агрессора, Россию, стоит окончательно выгнать из такой организации.

Также Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны в Украине.

16 ноября лидеры Большой двадцатки согласовали совместную декларацию, в которой "решительно осудили" агрессию России против Украины. В документе отмечается, что к осуждению войны присоединяются "большинство членов".

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