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Дипломат раскрыл планы Байдена по Украине

21 января 2021, 03:40
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Украина получает шанс стать союзником США, однако для этого нужно провести реформы, считает Павел Климкин.

Байден
США при Байдене должны усилить поддержку Украины - дипломат / Reuters

Президент США Джо Байден имеет особое отношение к Украине, поэтому для него важно, чтобы у Вашингтона и Киева была общая история успеха. Американцы должны усилить военную поддержку украинского государства для противостояния российской агрессии. Украина получает шанс стать союзником Америки.

Об этом заявил украинский дипломат, бывший глава МИД Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможную политику Вашингтона в отношении Киева при президентстве Байдена.

По его словам, Байден по-особенному относится к Украине, но строго. Именно поэтому для него важно, чтобы сотрудничество двух государств было успешным. Для этого американцы должны усилить поддержку Киева.

"Я слышал, что сказал Александр Вершбоу, один из самых интеллектуальных людей в сфере национальной безопасности, я с ним согласен. Это определение "строгая любовь" (отношение президента Байдена к Украине) наверное близко к истине. Для Байдена очень важно, поскольку у него есть эмоция относительно Украины, общая история успеха. И всем понятно, что очень важно в противодействии российской агрессии больше действия, больше помощи, включая прямую военную помощь", - считает Климкин.Читайте такжеСывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена

Также он добавил, что общая история успеха – это рациональный ответ на агрессию России и реализация реформ, которые позволят осуществить настоящую перезагрузку Украины.

"Общая история успеха - в проведении реформ, для меня это в первую очередь устоявшаяся демократия, устойчивое верховенство права, системные вещи, а не отдельные секторы. Это может привести нас от партнерства к союзничеству (с США)", - подчеркнул Павел Климкин.

Джо Байден новости

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