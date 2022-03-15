Договор на 25 лет: Беларусь разместит на своей территории 2 новых военных объекта России

Россия продолжает превращать Беларусь в свою военную базу / Reuters

Парламент Беларуси проголосовал за размещение на территории своего государства двух новых российских военных объектов – системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанции Военно-морского флота РФ. Договор Москвы с Минском подписан на 25 лет.

Как сообщает Sputnik, парламент республики Беларусь утвердил договор с РФ, которым предусмотрено размещение на территории страны двух новых военных объектов сроком на 25 лет.

В договоре указано, что военные объекты – это системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанции российского Военно-морского флота в Вилейке.

Напомним, Россия использует территорию Беларуси как военную базу. С республики бомбят Украину ракетами, оттуда идет военная техника агрессора и летит авиация.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что 14 марта в Беларуси была замечена колонна военной техники, она направлялась к границе с Украиной. На кадрах были заметны грузовики и бронетехника. Техника маркирована буквой V, это может указывать на принадлежность ее к российским войскам.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к войне с ВСУ. По его словам, офицеры РБ отвергают такую возможность и будут саботировать соответствующий приказ.