Договор на 25 лет: Беларусь разместит на своей территории 2 новых военных объекта России

Армия государства-агрессора укрепляет свои позиции в республике Беларусь.
Парламент Беларуси проголосовал за размещение на территории своего государства двух новых российских военных объектов – системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанции Военно-морского флота РФ. Договор Москвы с Минском подписан на 25 лет.
Как сообщает Sputnik, парламент республики Беларусь утвердил договор с РФ, которым предусмотрено размещение на территории страны двух новых военных объектов сроком на 25 лет.
В договоре указано, что военные объекты – это системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанции российского Военно-морского флота в Вилейке.
Напомним, Россия использует территорию Беларуси как военную базу. С республики бомбят Украину ракетами, оттуда идет военная техника агрессора и летит авиация.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что 14 марта в Беларуси была замечена колонна военной техники, она направлялась к границе с Украиной. На кадрах были заметны грузовики и бронетехника. Техника маркирована буквой V, это может указывать на принадлежность ее к российским войскам.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к войне с ВСУ. По его словам, офицеры РБ отвергают такую возможность и будут саботировать соответствующий приказ.