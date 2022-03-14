В Беларуси враг перебрасывает новые силы: к границе Украины стянули армию РБ

Белорусскую армию перебрасывают к границам Украины / Reuters

Российские оккупанты совершают попытки завладения населенными пунктами в районе города Изюм Харьковской области.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Подчеркивается, что Вооруженные силы Беларуси перебросили на границу с Украиной.

"Учитывая сложившуюся ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Беларуси", - отметили в Генштабе.

Что известно о переброске новых сил через Беларусь

В Беларуси заметили большую колонну военной техники, которая движется к границе с Украиной. Соответствующее видео опубликовал военкор Андрей Цаплиенко.

"Вражеская колонна из Беларуси приближается к украинской границе", - говорится в сообщении.

На кадрах видны военные грузовики и другая бронированная техника. Впереди колонны идет техника, маркированная буквой V, что может свидетельствовать о ее принадлежности к ВС РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что белорусские военные не пойдут войной на Украину. Об этом сказал один из чиновников сил специальных операций Беларуси.

"Относительно готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", – говорится в сообщении.