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"Достал Путин со своими юбилеями": у россиян началась паника после разрушения Крымского моста

8 октября 2022, 09:28

Часть россиян истерит и обвиняет Путина, что тот "ничего не видит", часть испугались возможностей украинских военных.

Крымский мост горит
У россиян началась паника после разрушения Крымского моста/ Telegram

На Крымском мосту утром 8 октября начался сильный пожар после взрыва, а часть конструкции обрушилась в море.

У граждан РФ началась паника после взрыва на Крымском мосту. Кое-кто перепугался тех возможностей, которые есть у украинской армии, кое-кто начал обвинять российского диктатора Владимира Путина в игнорировании всего вокруг, кое-кто даже начал сыпать угрозами в сторону Киева, предлагая "ударить по центрам принятия решений" или по мостам на подконтрольной Украине территории.

Однако большинство российских комментаторов в соцсетях дезориентированы, не могут понять, что произошло, и жалуются, что в российском информационном поле удалили из интернета все видео, которые могли бы хоть как-то пролить свет на причину разрушения Крымского моста.

Главред собрал реакции россиян в соцсетях на взрыв и разрушение Крымского моста.

Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram

При этом украинцы отреагировали на пожар и разрушение Крымского моста с радостным подъемом. Наши соотечественники начали писать в комментариях в соцсетях, что сегодня очень доброе утро, благодарили ВСУ и шутили, что это такой подарок до вчерашнего юбилея российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

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