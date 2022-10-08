Уничтожили 110 россиян: ВСУ "размолотили" оккупантов на юге

28 единиц вражеской техники сгорели.
Украинские военные уничтожили на юге Украины за сутки 110 российских захватчиков и много вражеской техники.
Воины ВСУ 15 раз ударили по скоплениям российских военных из авиации. При этом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач, и нанесли удары по средствам ПВО оккупантов, трех районах сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорном пункта в Бериславском районе. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В целом, по подтвержденным данным, украинским воинам за сутки удалось уничтожить на юге:
- 110 российских захватчиков;
- 6 танков;
- 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- реактивную систему залпового огня "Град";
- 2 пусковые установки ЗРК С-300;
- 9 единиц авто-бронетехники;
- минометный комплекс "Сани";
- самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С".
Также еще 9 единиц техники врага были существенно повреждены. Среди них танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение.
Напомним, российские оккупанты продолжают нести потери на юге Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В районе Каховки Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны, говорится в опубликованной сводке.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма. Движение через мост перекрыто.
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