Друг Путина сделал прогноз об "очень сложной ситуации" в РФ – у Зеленского в ответ разнесли Кремль

Россия будет жить в очень сложной ситуации - Кудрин / Reuters

Россия в ближайшие два года столкнется с "очень сложной ситуацией". Согласно базовому сценарию, падение ВВП уже в этом году составит 8,8%. Консервативные прогнозы ожидают падения и вовсе на 12,4%. Нынешний кризис будет куда существеннее, чем ситуация в 2009 году или сложившаяся экономическая обстановка из-за COVID-19. Об этом заявил глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как сообщает РБК, в ходе заседания Совета законодателей, российский экономист, которого Путин называл своим другом, сказал, что базовый сценарий падения ВВП в этом году – 8,8%.

По его словам, страну ждет 1,5-2 года жизни в очень сложной ситуации. Консервативные прогнозы оценивают падение ВВП и вовсе в 12,4%, а дополнительные расходы на поддержание экономики могут превысить 53 миллиарда долларов США.

"Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации", - считает Кудрин.

Также он добавил, что новый кризис будет серьезней, чем ситуация в 2009 году или при пандемии коронавирусной инфекции.

"А что, случилось-то? Все же как будто было "по плану?"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Кудрина. Чиновник отметил, что экономическая ситуация явно складывается не так, как планировали в России.

Читайте такжеРоссии грозит дефолт и кредитная блокада – глава одного из крупнейших банков РФ"Председатель Счетной палаты России Кудрин огорченно сообщает, что в ближайшие два года российскую экономику ждет "очень сложная ситуация". А что, случилось-то? Все же как будто было "по плану"? Или, может, в "плане" речь шла именно о скором падении ВВП РФ на колени?" – подчеркнул Михаил Подоляк.

России прогнозируют дефолт

Агентство Bloomberg сообщало, что Россия, с большой долей вероятности, уже в этом году столкнется с дефолтом по внешним займам. Казначейство Штатов остановило выплаты долларовых долгов со счетов РФ в американских банках. Это случилось после того, как российские войска напали на Украину.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не сможет избежать дефолта. Санкции из-за военного вторжения в Украину усиливаются. Российское ВВП должно сократиться на 11%.

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