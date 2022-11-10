"Два идиота": Соловьева и Симоньян опозорили перед всеми в России

Соловьев, Симоньян / скриншот

Известный российский комментатор Кирилл Набутов не смог сдержать эмоций и отреагировал на бегство оккупантов из Херсонской области.

Он также высмеял пропагандистов за их "оправдания" из-за отвода войск РФ. Журналист, который выступает против войны в Украине, назвал Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева идиотами после того, как они провели исторические параллели о битве под Полтавой в 1709 году.

Как написал Набутов в своем Telegram-канале, в те времена русская армия под командованием Петра I защищала свои земли, а не выступала агрессором, как это происходит сейчас.

"Герои экрана, Марго и Вова Соловей, цельный день ни мычали, ни телились, пока под занавес не разродились по поводу Херсона. Ну, конечно, они выступили из истории Российской империи. Из чего же еще. До чего красиво: тут Петр Первый, там Кутузов. Есть только одна маленькая разница, идиоты. Что в Полтаве, что в Бородино русская армия не была армией-агрессором, она оборонялась. И дала люлей агрессору. На своей территории. Так что вы героев перепутали, ребята, отнесите весь свой пафос на счет ВСУ. Они, кстати, как Кутузов Москву – сначала Херсон отдали... А кто агрессор?" – подчеркнул Набутов.

Что заявила Симоньян о Херсоне

"Я точно знаю, что никому это решение не было легко. Ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна - положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым", - заявила она.

Ситуация в Херсонской области

Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона.

Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что армия Украины нанесла сокрушительный удар по логистике захватчиков и системе управления их войск. Они были вынуждены бежать. Однако в Генштабе пока не готовы говорить о том, что оккупанты выходят из Херсона.

Пропагандист Минобороны Игорь Конашенков 10 ноября заявил, что оккупант Россия перебрасывает свои войска с правобережья на левобережье Херсонщины.

Как утверждает он, операция захватчиков "идет по плану".

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