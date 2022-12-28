Дворник морга напророчил победу РФ: на росТВ оконфузились из-за "великого провидца" в студии

Россиянин выдает себя за "сына Мессинга", хотя его выдумку уже опровергли с помощью теста ДНК.

Дворник морга напророчил победу РФ на российском телевидении/ скрин

На российском телевидении снова "пробили дно" – пригласили в студию "великого провидца" Дмитрия Киселева, выдающего себя за "сына Вольфа Мессинга". "Провидец", работающий дворником в морге, напророчил стране-агрессору России "победу в войне против Украины и мировое величие".

По его словам, к нему якобы "пришла во сне Ванга", которая и передала ему послание о "победе России". Соответствующий отрывок видео был опубликован в Telegram.

"Ванга пришла ночью 15 ноября в день смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь, в левой – вода. Она говорила: Дмитрий, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия и она будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро", – заявил дворник.

Стоит отметить, что Дмитрий Киселев два года назад заявил, что якобы является внебрачным сыном Мессинга, с которым у его матери был роман. Для проверки этого бреда в РФ даже делали анализ ДНК, сравнив степень родства Киселева с родным племянником Мессинга. Анализ показал, что они не являются родственниками, однако псевдопровидец всё равно продолжает заявлять, что он "сын Мессинга".

Киселев заявляет, якобы "ему передался дар отца", и поэтому он "видит будущее, видит вещие сны и общается с духами". При этом всем так называемый "провидец" продолжает работать дворником в морге.

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Раньше пропагандистам в РФ померещилось "русские корни" у коренного народа Америки – индейцев. В связи с этим в стране-агрессоре нашли еще одну причину обвинить американцев "в угнетении русских". В российской пропагандистской телепрограмме один из спикеров заявил, якобы "индейцы – это русские", и они "веками терпели угнетение".

Напомним, ранее белорусские пропагандисты опозорились заявлением о том, что в Украине якобы едят блюда, которые, вероятно, приготовлены из людей. Такой бред выдал эфире телевидения белорусский "аналитик" Евгений Пустовой.

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