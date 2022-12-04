'Украинцы уже реально едят россиян': белорусские пропагандисты придумали бред об Украине

Белорусские пропагандисты придумали бред об Украине / Скриншот

Белорусские пропагандисты не отстают от своих российских коллег. Так, белорусский "аналитик" Евгений Пустовой выдал, что в Украине едят блюда, которые, вероятно, приготовлены из людей.

Во время одной из пропагандистских программ ведущий заявил, что в Украине якобы развивается не "нацизм", а "украизм".

"Украинцы уже реально едят русских. Очень похожее на человеческие тела блюдо с кричащими названиями - это что? Разве это не нацизм или украизм. Это технология расчеловечивания", - заявил Пустовой.

Белорусские пропагандисты заявили, что" украинцы едят русских " / скриншот

Белорусский пропагандист не назвал, что это за "блюдо" и где его подают, однако возмутился на "зверства" украинцев и призвал белорусов "на такое не поддаваться".

Напомним, ранее администрация Твери решила, что пропагандистского фильма "Музыкант" о "СВО" России против Украины на территории региона не должно быть. Свое решение они мотивировали "недопустимостью" появления в области танков с символикой иностранного государства. Ранее колонны техники с украинскими флагами уже напугали местных жителей.

Ранее Главред сообщал, что после нападения России на Украину федеральные пропагандистские телеканалы потеряли значительную часть своих зрителей. Аудитория каналов, где утром рассказывают о, мол, "победах над нацистами", днем о "силе экономики", а по вечерам "предлагают" нанести ядерные удары по Европе, сократилась на 25%. Россияне уже не могут потреблять такое количество пропаганды и идут в Интернет, чтобы найти альтернативную информацию.

Вас может заинтересовать: